Дым, крики и столкновения: "ФОПы" штурмуют здание Рады, есть задержанные. Фото и видео

Предприниматели, протестующие 25 января под стенами Верховной Рады, предприняли попытку штурма здания. Все входы и выходы в парламенте закрыты на замок охраной.

Соответствующее видео опубликовал Telegram Klymenko Time. На кадрах видно, как участники акции "saveФОП" пытаются прорваться в Раду. Им противостоят правоохранители. Начались столкновения.

В результате правоохранители смогли оттеснить митингующих от здания Рады. Возле парламента – дым и крики, попытки штурма продолжаются, но уже менее активно.

Видео дня

Полиция задержала несколько человек, их увезли на полицейском автобусе, предварительно обыскав.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве, двое участников протеста провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия и сопротивлялись полицейским. На них были составлены административные протоколы по ст. 185 Кодекса Украины об админправонарушениях.

Правоохранители отметили, что им грозит штраф от восьми до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Отметим, участники акции выступают за отмену обязательных кассовых аппаратов для ФОПов. Митингующие держат плакаты: "Нет уничтожению упрощенной системы налогообложения! Депутаты опомнитесь! Малый бизнес – двигатель экономики Украины, а не дешевая рабочая сила для заграницы!", "Дайте работать просто".

Напомним: в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" установили более 300 тыс. регистраторов расчетных операций (РРО). Таким образом, большинство предпринимателей, которые находятся на едином налоге и должны пользоваться регистраторами, уже перешли на прозрачный учет. Несмотря на это, отдельные "ФОПы", которые пользуются теневыми схемами, все еще требуют для себя особых условий.