Штрафы, налоги и кассовые аппараты: как изменили правила для "ФОПов" в Украине

В Украине с 1 января изменился целый ряд правил для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Они должны использовать кассовые аппараты и выдавать чеки, а вскоре для них также пересчитают налоги.

О том, как и для кого изменились требования, читайте в материале OBOZREVATEL.

С 1 января большинство физлиц-предпринимателей должны установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и научиться с ними работать, напоминает директор Derchuk & DWP Law Firm Станислав Дерчук.

За первое нарушение в работе с РРО бизнесу грозит штраф в размере 100% от суммы проданных с нарушением товаров, а за каждое следующее – по 150%. Потому предпринимателям нужно обращать внимание на то, чтобы система работала должным образом.

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"Расчетный документ (фискальный чек) может выдать только РРО: или сам по себе, или же присоединенный к терминалу. В чеке, выданном через терминал, будет указано больше информации. Но если у нас используется терминал, и он не присоединен к РРО, выданный им чек уже не будет фискальным", – разъясняет суть возможных ошибок адвокат.

В целом эксперт отмечает, введение РРО практически для всех групп предпринимателей – это положительный момент. Учет всех товаров поможет контролировать качество продукции, сертификацию, фиксировать продукцию, которая попала в Украину.

РРО могут не устанавливать:

"ФОПы", которые работают в селах и не торгуют сигаретами и алкогольными напитками (подакцизными товарами) и имеют оборот до 167 минималок (1 млн грн);

те, кто работает исключительно с бизнесом и без наличных расчетов;

те, кто находится на первой группе единого налога (самозанятые с оборотом до 1 млн грн).

Отметим, для украинцев такое новшество дает возможность получать чеки, значит, защитить свои права покупателя в случае их нарушения. Также наличие учета позволит бороться с распространением фальсификата и уклонения от уплаты налогов.

Дело в том, что большое количество физлиц-предпринимателей уже давно превышают лимиты и не имеют права оставаться на едином налоге. Но так как они не ведут прозрачный учет, то могут подавать налоговой ненастоящие данные об оборотах и не платить налоги в полном объеме.

"По данным налоговой, в системе единого налога прячется 5 млрд поступлений в год, а вне рисковых – намного больше, плюс скрутки, которые не работают без черного нала – еще 2-3 млрд в месяц. И добавим также к этому таможню: контрабанда в таких масштабах возможна именно потому, что в Украине существует беспрецедентный рынок сбыта контрабанды", – пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В Украине многие физлица-предприниматели платят налогов меньше, чем учитель со своей зарплаты. К примеру, с зарплаты в 10 тыс. грн нужно заплатить 1950 грн подоходного налога. А "ФОПы" второй группы платят всего 1300 грн единого налога.

Какие налоги будут платить предприниматели:

"ФОПы" первой группы – 284 грн единого налога;

"ФОПы" второй группы – 1300 грн единого налога;

"ФОПы" третей группы – 5% дохода или 3% для плательщиков НДС.

что изменится в июле:

"ФОПы" первой группы – единый налоги увеличится с 248 до 260 грн;

в октябре:

"ФОПы" второй группы – единый налог повысят с 1300 до 1340 грн;

с декабря:

"ФОПы" первой группы – единый налоги увеличится с 260 до 268 грн.

А вот отдельные "ФОПы" уже угрожают. Мол, из-за введения прозрачного учета придется повышать цены. И это при том, что на сайте налоговой можно скачать бесплатный программный РРО на мобильный телефон. То есть, не нужно тратиться даже на покупку кассового аппарата.

Глава правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Максим Тютюнников в комментарии OBOZREVATEL несмотря на это заявил: "Введение кассовых аппаратов станет причиной повышения цен на товары и услуги".

Из-за того, что минималку в 2022-м фактически заморозили (ее повысят всего на 3%), налоговые платежи для "ФОПов" существенно не увеличатся. Однако введение РРО, вероятно, позволит вывести из тени миллиарды гривен.