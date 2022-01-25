"ФОПы" массово установили РРО, зафиксировали рекорд: теневики все равно требуют отменить прозрачный учет

В Украине физлица-предприниматели "ФОПы" установили более 300 тыс. регистраторов расчетных операций (РРО). Таким образом, большинство предпринимателей, которые находятся на едином налоге и должны пользоваться регистраторами, уже перешли на прозрачный учет. Несмотря на это, отдельные "ФОПы", которые пользуются теневыми схемами, все еще требуют для себя особых условий.

Отметим, согласно данным налоговой, за год произошел пятикратный рост количества фиксальных чеков. РРО позволяет налоговой видеть реальный оборот предпринимателей, а украинцам – получать чеки и защищать свои права потребителей.

"У нас более 300 000 кассовых аппаратов, установленных ФЛП на ЕН. Мы имеем более чем 5-тикратное повышение год к году количества фискальных чеков, выдаваемых нашим гражданам ежедневно. 40 миллионов украинцев наконец получили право на фискальный чек", – отметил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Кто выступает против?

С прозрачным учетом борятся те, кто скрывает свои обороты или продает контрабанду и фальсификат. Организация "Рух "ЗбережиФОП" устраивает протесты с требованием добиться отмены прозрачного учета. Движение появилось 19 июня 2020 года в результате переименования ОО "Лига предпринимателей Украины". Ее основатели: Сергей Доротич, Кетино Равлюк, Владислав Орлов, Мирослав Данилкив и Константин Садовский. По информации СМИ, именно "Лига предпринимателей Украины" "сдала" в свое время "налоговый майдан".

Интересны и личности самих организаторов протестов. К мелкому бизнесу они отношения не имеют, однако якобы представляют их интересы. Так:

Владислав Орлов – владелец сети "Оптик Ленд", состоящей из 3-х магазинов .

Сергей Доротич и Мирослав Данилкив – не только ФЛП, но и основатели многих юридических лиц.

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