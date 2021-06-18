Фонд госимущества решил передать разрушенный Гостиный двор не Киеву, а Минкульту

Фонд государственного имущества Украины решил передать полуразрушенный Гостиный двор в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что вскоре начнется разработка документации для противоаварийных работ.

"Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня", – написал министр.

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После завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

Отметим, еще в 2018 году киевская власть просила вернуть Гостиный двор в собственность города. В КГГА обещали взяться за немедленную реставрацию здания. А уже с февраля 2021-го на полуразрушенное здание начал претендовать Минкульт.

Напомним, 19 мая правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гостиный двор начали реконструировать еще в 2012 году. Тогда его лишили статуса памятника архитектуры национального значения, выселили культурные учреждения и планировали превратить в ТРЦ.