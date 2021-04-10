Янукович, бизнес и коррупция: кто погубил Гостиный двор в Киеве и что будут делать власти. Фото, видео

В Киеве продолжает греметь скандал вокруг знаменитого здания Гостиного двора на Контрактовой площади. Киевская городская государственная администрация готова принять памятник архитектуры на городской баланс, однако его владелец – Фонд государственного имущества Украины даже не подписал охранный договор на легендарное сооружение.

OBOZREVATEL разбирался, кто довел памятник архитектуры национального значения до разрушения и когда начнут спасать один из символов столицы (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Одно из самых известных зданий столицы было возведено в начале ХІХ века для нужд торговли. Разговоры о его постройке начали вести еще в конце XVIII века, когда в Киев из Дубно перевели контрактовые ярмарки. Проект нового торгового здания представили на рассмотрение лично императору в 1809 году. Его автором стал известный зодчий из Санкт-Петербурга Луиджи Руска.

По его замыслу, Гостиный двор в Киеве должен был стать двухэтажным сооружением с арочными галереями длинной 120 метров. То есть, это было самое большое торговое сооружение города того времени.

После Большого пожара на Подоле в 1811, недостроенное здание накрыли крышей и решили приостановить работы из-за нехватки средств. В 1828-1833 годах главный архитектор Киева Андрей Меленский реконструировал Гостиный двор, однако от первоначальной задумки Луиджи Руски в нем мало что осталось. Памятник архитектуры так и остался одноэтажным.

Не повезло двору и во второй половине ХIX века. Ради обустройства торговых лавок, владельцы часто перестраивали разные части монументального сооружения.

В таком неприглядном виде здание Гостиного двора сохранилось до установления в городе советской власти. Вплоть до ІІ Мировой войны в памятнике архитектуры размещались различные магазины, а несуразные перестройки продолжались. После войны в здании размещались различные склады, но о возрождении его первоначального вида речь не шла.

В 1970-е годы после исторических дискуссий и изысканий относительно судьбы исторической застройки Подола, примечательное здание решили возобновить по первоначальному проекту Луиджи Руски. После тщательных исследований, в 1983 году авторский коллектив под руководством архитектора Валентины Шевченко решил снести старое строение, аго месте построить абсолютное новое, согласно изначальному проекту 1809 года.

После окончательной достройки, в сооружении разместились Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Владимира Заболотного, институт "Укрреставрация" и другие учреждения связанные с культурой и отдыхом – бары, магазины, кафе. То есть, здание сохранило свою первоначальную функцию.

Раньше здесь любила собираться студенческая молодежь, деятели искусства. Но с 2012 года колоритный уголок города опустел на многие годы...

И вот, во времена "стабильности", а именно в 2011 году на Гостиный двор положил глаз крупный бизнес. Тогда Кабмин принял решение исключить здание на Подоле из списка исторических объектов охраняемых государством. В апреле 2012 года депутаты Киевсовета проголосовали за передачу здания под реконструкцию ОАО "Укрреставрация" принадлежавшее главе Государственного управления делами при президенте Викторе Януковиче, Андрею Кравцу. Его называли, якобы "завхозом" Януковича.

Сооружение должны были перестроить в ТРЦ. Здание хотели превратить в галерею из бутиков, а также надстроить мансардный этаж, против чего выступала общественность.

С апреля по май месяц активисты и сознательные граждане проводили многочисленные акции протеста, дабы призвать власти прекратить произвол. Это были многотысячные митинги, которые широко освещались в СМИ. Но люди услышаны не были. В конце апреля на территорию Гостиного двора заехала первая спецтехника, а 3 августа 2012 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал закон, который предусматривал исключение здания из перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.

2 сентября того же года, Киевсовет отдал землю под Гостиным двором в аренду на 5 лет.

Как бы там ни было, а уже в 2013 году, тогдашний глава КГГА Александр Попов заявил, что Гостиный двор будут реставрировать, так как он получил статус памятника архитектуры местного значения. Но в ночь с 8 на 9 февраля 2013 года в Гостином дворе случился пожар... Из-за чего все культурные учреждения впоследствии были выселены. Преград для строительных работ у застройщика отныне не стало. Разве, активисты, которых периодически разгоняли правоохранители.

До Революции Достоинства в Гостином дворе проводили активные работы – укрепляли стены металлическим стяжками, заливали бетон для новых помещений. Но уже 22 февраля 2014 года незаконная стройка остановилась навсегда. В июле того же года Киевсовет отменил землеотвод под реконструкцию исторического здания, а уже в 2015 году Окружной хозяйственный суд Киева признал незаконным решение правительства Азарова об исключении Гостиного двора из перечня памятников архитектуры.

Окончательно историческое сооружение вернули в госсобственность только в 2018 году. Соответствующее решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд. А с 21 января Гостиный двор принадлежит Фонду государственного имущества Украины. Правда, никаких восстановительных работ на объекте не происходит.

Полуразваленное сооружение "украшает" историческое сердце Подола уже 9 лет. Внутри образовались огромные провалы, детали фасадной отделки утрачены, а стены держатся на металлических заклепках.

За забором несостоявшегося строительства куча стройматериалов и мусора. И это спустя 9 лет после начала "реконструкции".

Позиция столичных властей однозначная – памятник архитектуры национального значения нужно вернуть на баланс города.

Правда, в начале 2021 года на здание стал претендовать и Минкульт. В феврале он заблокировал передачу здания на баланс города и решил "попросить" передать Гостиный двор в свое ведомство.

"Для сохранения объекта просим принять взвешенное государственное решение городской властью и непосредственно от главы столицы Виталия Кличко и согласовать такую ​​передачу Гостиного двора от Фонда госимущества в сферу управления министерства. Поскольку памятник пока имеет статус местного, именно КГГА, как орган охраны наследия местного уровня, имеет эти полномочия", – написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. И это несмотря на то, что еще в 2018 году киевские власти просили вернуть Гостиный двор в собственность города. В КГГА обещали приступить к немедленной реставрации здания.

Мэр Киева Виталий Кличко с такой позицией не согласился и потребовал прекратить любые спекуляции на тему Гостиного двора.

"Город готов завершить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, которые уже были обсуждены с общественностью, с Киево-Могилянской академией", – заявил Кличко.

Но есть и другая проблема. Фонд госимущества Украины не выполняет предписание департамента охраны культурного наследия КГГА и так и не заключил с городом охранный договор на Гостиный двор.

"Фонд госимущества продолжает игнорировать предписание Департамента охраны культурного наследия по Гостиного двора, были вручены еще год назад! До сих пор не заключен охранный договор и не предоставлено научно-проектную документацию на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ на объекте", – отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

При том, что в марте Верховный суд Украины отклонил кассацию Фонда государственного имущества Украины о признании противоправным и отмене предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА по заключению охранного договора и проведения срочных противоаварийных работ в здании Гостиного двора.

"Несмотря на постановления судов о том, что ответственность за надлежащее содержание и сохранение здания-памятника архитектуры "Гостиный двор" несет исключительно собственник – государство в лице Фонда государственного имущества, Фонд не оставляет попыток снять с себя ответственность за разрушение памятника", – прокомментировал сложившеюся ситуацию директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

Сейчас ясно одно – Гостиный двор нужно спасать и если столичные власти готовы это сделать в краткие сроки, то необходимо прекратить конфронтацию Минкульта, Фонда госимущества и КГГА и передать здание общине Киева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, фонд государственного имущества Украины системно не исполняет решение Окружного административного суда города Киева и не заключает охранный договор на здание.