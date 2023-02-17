Дождь и сильные порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 18 февраля

В Киеве и Киевской области в субботу, 18 февраля, облачно, днем небольшой дождь. В регионе ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на дорогах гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 18 февраля. Облачно, ночью умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица; днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем около 4-9°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 6-8°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +8°С…+10°С; Мироновка +7°С…+9°С; Фастов +7°С…+9°С; Яготин +6°С…+8°С; Барышевка +7°С…+9°С; Борисполь +7°С…+9°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 18 февраля в регионе ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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