Дождь и до +13°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 15 апреля

В Киеве и Киевской области в субботу 15 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 15 апреля. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем около 10°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +9°С…+11°С; Мироновка +9°С…+11°С; Фастов +8°С…+10°С; Яготин +10°С…+12°С; Барышевка +10°С…+12°С; Борисполь +9°С…+11°С.

Кроме того, синоптики предупредили, что в ближайшие выходные по Киевщине временами дожди, но днем 16 апреля осадки будут прекращаться. Погода в понедельнике без осадков. Температура 15 апреля ночью +5°С..+7°С, днем в пределах +10°С..+12°С. В дальнейшем температура воздуха повысится: ночью +7°С..+9°С и до 15°С в дневные часы.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце 15 апреля будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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