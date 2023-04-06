В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков

В Киеве, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Предыдущий рекорд был зафиксирован 90 лет назад.

"Рекорд суточного количества осадков в Киеве. По данным наблюдений метеостанции 5 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 20,6 мм, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1933 года, когда выпало 17,2 мм осадков", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что в Киеве и Киевской области в четверг, 6 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем ожидается небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Следует добавить, что в течение текущей недели по Киевщине будет облачная и влажная погода. Временами дождь, ветер будет преобладать северных направлений 5-12 м/с. Однако температурные показатели несколько повысятся и будут больше напоминать весенние.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 6 апреля из-за снегопадов и оледенения контактной сети опаздывает ряд поездов. Задержки в пути составляют до 1 часа 55 минут.

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