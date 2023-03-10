Дождь и до +13°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 11 марта

В Киеве и Киевской области в субботу, 11 марта, облачно с прояснениями, днем дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 13°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 11 марта. Облачно, ночью без осадков, днем дождь. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем около 10°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +9°С…+11°С; Мироновка +9°С…+11°С; Фастов +9°С…+11°С; Яготин +8°С…+10°С; Барышевка +8°С…+10°С; Борисполь +8°С…+10°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 11 марта с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. С наибольшей силой он пройдет утром и в течение дня будет постепенно слабеть.

Следует отметить, что погода в Украине до конца недели будет меняющейся во всех регионах. До 12 марта ожидается облачность с прояснениями, иногда будет влажно. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +18°С, затем резко похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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