Огненный шар осветил небо: во Франции ночью наблюдали падение метеорита. Фото и видео

В ночь с воскресенья 12 февраля на понедельник 13 февраля во Франции наблюдали падение метеорита. Небольшой метеорит, названный Sar2667, был особенно виден в северной части Франции и на юге Англии.

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Об этом сообщает La Voix du Nord. Это всего лишь седьмой раз, когда столкновение с астероидом было предсказано до того, как оно произошло.

Европейское космическое агентство отметило, что это признак быстрого развития способности мира обнаруживать астероиды.

Согласно специализированному сайту Vigie-Ciel, в 02 часа 59 минут 21 секунду по всемирному времени короткая и интенсивная вспышка, соперничающая с Луной, осветила небо северной Франции, Англии и Бенилюкса. Именно в это время, и в соответствии с прогнозами небольшой астероид 2023 CX1 (условно названный Sar2667), вошел в атмосферу Земли над Ла-Маншем, в нескольких километрах от побережья Нормандии.

Отметим, что метеориты на землю падают постоянно. Как правило, это небольшие камни, которые не вызывают никаких последствий, не то что катастроф. И найти такой "подарок небес" может буквально любой. Подробней об этом – читайте в материале .

Напомним, в субботу утром, 19 ноября, жители канадского города Торонто и близлежащих регионов увидели в небе большой огненный шар. Им оказался сгоревший в атмосфере метеорит, упавший над Ниагарским водопадом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года в Великобритании упал метеорит, который может дать объяснение происхождению жизни на Земле. Метеорит получил название Уинчкомб (Winchcombe) по месту в Англии, где он был обнаружен. Предыдущие исследования показали, что космический камень датируется эпохой формирования Солнечной системы, происходившим около 4,5 миллиарда лет назад.

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