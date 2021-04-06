COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировали более 1400 больных

В Киеве в течение прошлых суток, 5 апреля, зарегистрировали 1432 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1710 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Одесской (1436), Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 13 276 граждан, среди новых больных – 508 детей и 338 медработников. Были госпитализированы – 2 545 человек, летальных случаев – 430. На утро 6 апреля общее количество заражений достигло 1 769 164.

Прививку против коронавируса за сутки получили 12 856 украинцев.

По состоянию на вторник, 6 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 132,4 млн человек. За минувший день выявили 465 105 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 106,6 млн.

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