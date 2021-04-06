COVID-19 в Києві: за добу зафіксували понад 1400 хворих

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
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Столиця залишається в п'ятірці регіонів щодо захворюваності

У Києві протягом минулої доби, 5 квітня, зареєстрували 1432 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, в столиці було зроблено 1710 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Одеській (1436), Києві (1432), Львівської (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили у 13 276 громадян, серед нових хворих – 508 дітей та 338 медпрацівників. Було госпіталізовано – 2 545 осіб, летальних випадків – 430. На ранок 6 квітня загальна кількість заражень досягло 1 769 164.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 12 856 українців.

Статистика захворюваності.

Станом на вівторок, 6 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 132,4 млн осіб. За минулий день виявили 465 105 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали більш 106,6 млн.

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