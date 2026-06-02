Частично разрушены и повреждены 5 медицинских учреждений: в Минздраве рассказали о последствиях атаки РФ по Киеву. Фото

В Киеве во время российской террористической атаки в ночь на вторник, 2 июня, были повреждены и частично разрушены медицинские учреждения в разных районах города. В частности, в Голосеевском разрушены второй и третий этажи в центре первичной медико-санитарной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Продолжается ликвидация последствий.

"Ночью российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину. Под ударом оказалась и гражданская инфраструктура столицы", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Минздраве, в Киеве в результате обстрела были повреждены и частично разрушены пять медицинских учреждений. Речь идет о двух специализированных медучреждениях, а также центрах первичной медико-санитарной помощи в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах. Больше всего пострадал последний – там в результате террористической атаки РФ разрушены второй и третий этажи.

Во время российского удара по столице, медики и пациенты находились в укрытиях. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.

Всего в результате атаки в Киеве погибли четыре человека, пострадали 65, из них – трое детей. 38 раненых госпитализировали. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

