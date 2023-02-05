Будут ли выключать свет в Киеве и области 5 февраля: в ДТЭК дали разъяснение

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 5 февраля, в первой половине дня свет не будут отключать. Стабилизационные графики начнут действовать с 16:00 до 20:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"На 5 февраля НЭК "Укрэнерго" предоставил ограничение потребления только на вторую половину дня, стабилизационные графики (ГБО) будут применяться с 16:00 до 20:00. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ДТЭК "Киевские региональные электросети" добавили, что соответствующие ограничения 5 февраля также будут действовать и на территории Киевской области.

Добавим, что в случае длительных отключений света украинцы могут потерять возможность готовить еду. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В этой связи важно запастись как продуктами, которые будут одновременно сытными и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.

Следует отметить, что лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в семье, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры. Кроме того, на них влияет общий объем генерации, состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и ряд других параметров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжительность отключений света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

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