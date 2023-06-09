Более 90% укрытий Киева пригодны для защиты граждан: КГГА рассказали о результатах проверок

В Киеве, по состоянию на утро 9 июня, проверили 4,2 тысячи защитных сооружений (свыше 91%). Согласно полученным результатам две трети из них пригодны как укрытие.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает OBOZREVATEL. Инспекции объектов защиты граждан будут продолжаться и дальше.

По его словам, по состоянию на утро 9 июня городские и районные службы совместно с представителями полиции и ГСЧС проинспектировали 4,2 тысяч укрытий и хранилищ из имеющихся 4,6 тысяч.

Пригодными для укрытия во время воздушной тревоги являются почти 2,9 тысячи объектов – то есть две трети укрытий и хранилищ. Еще 736 – могут быть укрытиями при надлежащем обустройстве, зазоре проведения ремонтных работ. 578 – не отвечают нормативным требованиям к помещениям, где могут быть обустроены укрытия.

По каждому адресу формируют вывод о состоянии и пригодности укрытия независимо от формы собственности и балансодержателя. Кроме того, в ходе инспекции фиксировали оперативность открытия доступа к укрытиям. Так, свободный доступ обеспечен к 1986 объектам. В течение 5 минут доступ обеспечивается к 932 объектам, закрытыми было обнаружено 25 помещений.

Ранее сообщалось, что в течение 2022-23 годов в Киеве было проведено более 9 тысяч инспекционных выездов, по результатам которых районным администрациям предоставляли поручение оперативного устранения недостатков. В первую очередь речь шла об адресах, на которые поступали замечания от горожан. Всего за этот период город выделил районам как ответственным распорядителям средств более 1,2 млрд. грн. на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.

Даже если помещение находится в аренде или частной собственности, статус укрытия или хранилища с него не снят. И доступ к нему во время воздушной тревоги должен быть беспрепятственным.

Стоит отметить, что мэр столицы Виталий Кличко и Киевсовет обратились в парламент по законодательному введению уголовной ответственности владельцев частных помещений за недопуск людей к укрытиям во время воздушной тревоги. Все районы обновляют информационные таблицы на входах в укрытия, наносят на карту новые укрытия и направления движения к ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова. Городской голова сделал это после трагической гибели людей у закрытого укрытия.

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