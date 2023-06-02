Гибель людей из-за закрытого укрытия в Киеве: Кличко инициировал отстранение главы Деснянской РГА от работы. Документ

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров Украины относительно отстранения от исполнения обязанностей главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова. Городской голова сделал это после трагедии с гибелью людей возле закрытого укрытия.

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Об этом сообщило издание Цензор.Нет. Это предлагается сделать на время расследования причин трагедии.

"Вношу на рассмотрение предложение об отстранении от исполнения обязанностей по должности главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Ратникова Дмитрия Геннадьевича на время проведения уполномоченными органами расследования событий, произошедших во время ночного обстрела в Деснянском районе города Киева 01 июня 2023 года", – говорится в документе.

В документе мэр Киева отметил, что согласно пункту 16 статьи 16 Закона Украины "О местных государственных администрациях", местные госадминистрации должны осуществлять государственный контроль за состоянием защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) на соответствующих территориях.

"В то же время абзацем 4 пункта 10 Положения о единой государственной системе гражданской защиты установлено, что постоянно действующими органами управления гражданской защиты, к полномочиям которых относятся вопросы организации и осуществления мер гражданской защиты, на местном уровне есть районные в городе государственные администрации и их подразделения по гражданской защите", – говорится в документе за подписью Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Киева начала еще одно уголовное производство из-за гибели трех человек во время ракетных обстрелов ночью, 1 июня. Правоохранители расследуют факт оставления граждан в опасности, повлекшей смерть личности или другие тяжкие последствия.

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