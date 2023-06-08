Киевсовет заслушает отчет о ситуации с укрытиями и рассмотрит важные обращения к президенту и правительству, – Кличко

Киевский городской совет рассмотрит несколько важных вопросов, в частности заслушает отчет о проверке укрытий города. Также в повестке дня будет обращение к президенту, парламенту и правительству о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение председателей РГА.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Депутаты соберутся на заседание в четверг, 8 июня.

"Сегодня Киевсовет должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты. И обратиться к правительству и парламенту по законодательному введение уголовной ответственности за не допуск людей к укрытиям", – рассказал Кличко.

Кроме того, Киевсовет заслушает и информацию о продолжающихся сейчас проверках объектов гражданской защиты. Мэр подчеркнул, что трагедия 1 июня обнажила проблему доступа ко многим укрытиям и их техническому состоянию. Поэтому по результатам проверки в настоящее время выступят члены комиссии.

"Отмечу, что в течение 2022-23 годов в Киеве провели более 9 тысяч проверок укрытий. По результатам которых районным администрациям предоставляли поручение по оперативному устранению недостатков. Прежде всего, речь шла об адресах, на которые поступали жалобы от киевлян. Кроме того, на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям, на рабочих совещаниях, главам районов систематически предоставлялись поручения о надлежащем контроле за состоянием укрытий. Как коммунальной, так и государственной и частной форм собственности", - напомнил Кличко.

Он подчеркнул, что главы РГА отчитывались о выполнении этих поручений, и подавали заявки на финансирование ремонтных работ. Именно на это Киевсовет выделял средства. Всего за 2022-2023 годы город направил районам, как ответственным распорядителям, более 1,2 млрд грн на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.

"Теперь же главы районов рассказывают, что у них, якобы, мало полномочий и недостаточно средств. Из тех, что выделил Киевсовет в этом году, РГА освоили на ремонт укрытий чуть более 10% средств! А выделили в 2023 более 900 миллионов (в прошлом - более 300 миллионов. Именно поэтому я обратился 1 июня к Президенту и правительству об отстранении на период расследования трагедии, в которой погибли люди у укрытия, председателя Деснянского района. Потому что назначает глав РГА Президент, по представлению правительства", – подчеркнул Кличко.

Мэр убежден, СБУ должна дать оценку действиям глав районов столицы, направленным на разрушение системы управления городом.

"И мы ждем реакции от СБУ. Потому что произошло за неделю после трагедии 1 июня? Председатель Деснянского района г-н Ратников, об отстранении которого я обратился к Президенту, стал клипмейкером. Снимает видеообращение. И уже ситуация пошла дальше. В политическую плоскость. Главы районов. заявили о намерениях фактически разрушить систему управления городом. И это в военное время! Получается, что мэра фактически лишают рычагов в управлении городом, его жизнеобеспечение. Районы же фактически превратили в отдельные княжества.

Он добавил, что именно поэтому сегодня Киевсовет также рассмотрит обращение к президенту, парламенту и правительству о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы.

"Также в обращении к Президенту, парламенту и правительству, которое сегодня рассмотрит Киевсовет, – требование соблюдать Конституционные гарантии прав местного самоуправления. А именно – чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова, как это по закону о столице и решению Конституционного Суда 2001 года", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, после трагедии в ночь на 1 июня в Киеве в Деснянском районе, когда людей не пустили в хранилище и трое из них погибли, столичные власти решили провести проверку всех укрытий в городе. Теперь доступ к укрытиям будут проверять народные контролеры и патрульная полиция.

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