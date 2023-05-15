Без существенных осадков и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 мая

В Киеве и Киевской области во вторник, 16 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 16 мая. Переменная облачность, без существенных осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 20-22°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 16-18 мая по Киевской области и Киеву объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 16 мая облачная погода будет держаться до самого вечера. Утренний мелкий дождь во второй половине дня может усилиться, однако вскоре он должен прекратиться.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков, или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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