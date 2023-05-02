В Киеве апрель 2023 года стал одним из самых влажных с 1891 года

В Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Температурные рекорды зафиксированы не были.

"Погодные итоги влажного апреля в столице. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6°С, что ниже климатической нормы на 0,4°С. Осадков на проспекте Науки выпало 102 мм или 243% климатической нормы. Апрель этого года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года", – констатировали в пресс-службе.

В обсерватории добавили, что холоднее всего было 4 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до 1,1°С. Теплее всего – 24 апреля, когда максимальная температура повысилась до +20,1°С.

Напомним, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение этого месяца весны ожидаются несколько магнитных бурь с разной силой, которые могут негативно повлиять на самочувствие людей, страдающих метеозависимостью. Специалисты предостерегли от опасных дней в мае и рассказали, как защититься от их влияния.

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