Без осадков и местами гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 13 января

В Киеве и Киевской области в пятницу, 13 января, ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 13 января. Облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 4-9°С мороза, днем от 2°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем около 0°С", – рассказали синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!