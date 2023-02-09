Без осадков и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 10 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 2°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменный, 3-5 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 10 февраля. Переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 9-14°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью 10-12°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Со своей стороны портал Sinoptik отметил, что в Киеве день с самого утра обещает быть ясным, а вечером погода будет облачной. Осадков не ожидается.

Напомним, 2 февраля сурок Тимка дал прогноз, когда в Украину придет настоящая весна. Смотрительница животного рассказала, что тепло станет не раньше, чем через шесть недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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