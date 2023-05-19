Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 мая

В Киеве в субботу, 20 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 20 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

Добавим, что, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показаниям метеостанций, в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15,0°С и начала расти.

В столице апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков, или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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