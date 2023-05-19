В Киеве наконец-то началось метеорологическое лето – синоптики

Согласно выводам синоптиков и показаний метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила 15,0°С и начала рости.

Видео дня

Об этом рассказали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает Укргидрометцентр. Метеорологическая весна этого года длилась 116 дней.

"По данным наблюдений метеостанций постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 13 мая, что знаменует начало метеорологического лета. Следовательно, начавшаяся метеорологическая весна, по уточненной специалистами ЦГО информации, 17 января и продолжилась 116 дней закончилась. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца", – рассказали в пресс-службе.

Синоптики добавили, что метеорологическое лето в этом году посетило Киев на два дня позже среднемноголетних показателей. Ранее за 143 года наблюдений оно началось в 1996 году – 22 апреля, а самое позднее – 7 июня в 1990, 2001 годах.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!