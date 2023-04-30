Без осадков и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 мая

В Киеве и Киевской области в понедельник, 1 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 1 мая. Переменная облачность, без осадков. Ночью по области заморозки на поверхности грунта 0-3°С; температура днем 12-17°С тепла; по Киеву ночью 4-6°С; температура днем 15- 17°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 1 мая до обеда в Киеве продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.

Напомним, на западе Украины на последние дни весны синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. В центральной и восточной части будут продолжать лить кратковременные дожди.

В Киеве и Киевской области по 2 мая ожидается ухудшение погодных условий. В эти дни синоптики прогнозируют заморозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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