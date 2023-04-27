Синоптики предупредили о заморозках в Киеве и области: когда ухудшится погода

В Киеве и Киевской области с 29 апреля по 2 мая ожидается ухудшение погодных условий. В эти дни синоптики прогнозируют заморозки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Жителей региона призвали осторожничать.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. По области и Киеву ночью 29-30 апреля заморозки в воздухе 0-5°С (II уровень опасности, оранжевый), 1-2 мая заморозки на поверхности почвы 0-3°С (I уровень опасности, желтый)", – предупредили синоптики.

Напомним, на западе Украины на последние дни весны синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. В центральной и восточной части будут продолжать лить кратковременные дожди.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпаты в конце второго месяца весны вернулась настоящая зима. В частности, на горе Поп Иван Черногорский и Свидовецкий массив бушевала метель.

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