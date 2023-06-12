Без мусора и бетона: в сети показали, как выглядела река Лыбидь в Киеве в 1950-х годах. Уникальное фото

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а открытая часть – не выглядела как свалка.

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Уникальные фото того периода были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой она была более 70 лет назад.

"Река Лыбидь в 50-е. Фото сделано в районе цирка", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, какой была эта река в те годы.

Лыбидь – река, правый приток Днепра на территории Киева. Ее протяженность составляет 17,1 км. Существует мнение, что река Лыбидь получила название от имени сестры легендарных основателей Киева – Кия, Щека и Хорива. Река упоминается в летописях под 968 годом, когда летописец отмечает, что "не беше лзѣ коня напоить на Лыбеди".

Почти все русло Лыбиди закреплено бетонным коробом, а на отдельных участках взято в закрытые коллекторы (под Воздухофлотским путепроводом и вдоль Саперно-Слободской улицы). Участок вдоль Саперно-Слободской улицы "спрятали" в коллекторе в конце 1980-х годов, когда прокладывали прямой путь на Южный мост через Днепр, открытый в 1990 году. Недалеко от Лысой горы сохранился единственный участок, где река течет в естественном русле.

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах в Киеве недалеко от станции метро "Днепр" возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

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