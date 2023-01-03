Без дождей и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 января

В Киеве и Киевской области в среду, 4 января, синоптики не прогнозируют осадки, днем переменная облачность. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 4 января. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 4-6°С тепла", – сообщили синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Украине в начале первой недели нового 2023 изменится погода. Уже 5 января в большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега или дождя. В конце недели также придет относительное похолодание. Добавим, сайт Wisemeteo также информирует, что сильные зимние морозы придут в Украину только в середине января-2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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