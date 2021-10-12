Астронавт показал, как выглядит Киев с орбиты Земли. Фото

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке показал, как выглядит Киев с орбиты нашей планеты. Фотографии были сделаны на Международной космической станции.

Соответствующие снимки французский космонавт разместил на своей странице в социальной сети Twitter. В частности, на опубликованных фото можно увидеть центр украинской столицы и волны на реке Днепр, выше по течению.

"Киев и красивые водовороты реки вверх по течению. Я помню, как в прошлый раз сделал этот снимок зимой, когда река была замерзшей и белой", – написал Песке.

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Отметим, что на одном из снимков можно увидеть Киевское море, а на другом – правый берег Киева, в частности центр и аэропорт "Жуляны".

Напомним, агентство NASA опубликовало невероятные фото космоса по случаю 30-летия телескопа "Хаббл". Он сделал их и отправил на Землю, однако эти снимки никто не видел ранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети показали фото космоса, демонстрирующие соотношение размеров Земли и Вселенной.