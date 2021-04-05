Известного своими нелепыми выступлениями участника "Х-фактор" задержали в метро Киева с липовым удостоверением. Видео

Известный участник песенного талант-шоу "X-фактор" Андрей Мацевко был задержан в Киеве с поддельным пенсионным удостоверением, которое он якобы пытался использовать, чтобы зайти в метрополитен.

Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook. Авторы сообщества поделились видео, на котором мужчина заявил, что липовое удостоверение ему "подкинул бывший друг" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Песнями этого человека восхищаются миллионы. Другие – просто завидуют", – пошутил автор поста о выступлениях украинца на талант-шоу.

На ролике, очевидно, снятом правоохранителем, мужчина подтвердил свою личность и сказал, что сейчас проживает в столице. Правда, точный адрес он назвать не смог.

Мацевко признал, что его задержали из-за удостоверения, которое нашли в барсетке.

"Бывший... друг хотел меня подставить и это сделал... чтобы мне сделать плохо. Он подделал [удостоверение], он подделал себе, он подделал мне (я этого не знал), и подбросил мне в барсетку", – сказал мужчина.

Мацевко утверждает, что его знакомый занимался подделкой документов и знает, как это нужно делать. Сам он якобы в общественном транспорте не ездит, потому что ходит пешком.

Добавим, в 2015 году Мацевко попал в скандал. Его обвиняли в педофилии из-за того, что он приехал в гости к 14-летнему подростку в Луцк.

Уроженец Ивано-Франковской области прославился благодаря участию в шоу "Х-фактор" и "Україна має талант!". Дальше кастингов он не проходил, поскольку не мог впечатлить судей своими вокальными данными.

Видео признания мужчины:

Запись выступления на талант шоу:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве с 5 апреля начал действовать локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом и увеличения госпитализаций. Новые карантинные правила среди прочего затронули работу общественного транспорта – в нем людям разрешено ездить исключительно при наличии специального проездного удостоверения.

Тем временем из-за запрета пользоваться общественным транспортом без специальных пропусков цены на такси в столице взлетели в 2-4 раза.