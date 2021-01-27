В аэропорту "Борисполь" появилось экспресс-тестирование на COVID-19

На втором этаже терминала D Международного аэропорта "Борисполь" пассажиры теперь могут сделать ПЦР-тест на COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, новую услугу предлагают несколько лабораторий. Стоимость – от 890 до 1400 гривен.

"Дополнительно организовано экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2. Время – до 20 минут Стоимость каждая лаборатория определяет индивидуально – от 750 до 850 гривен", – добавили в пресс-службе.

Сдать анализы можно как по прилету из стран "красной" зоны, чтобы прекратить изоляцию, так и заранее – до вылета из Украины. Сертификаты с результатом выдаются на украинском и английском языках.

Пункты, в которых можно пройти тестирование на COVID-19, работают круглосуточно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро среды, 27 января, в Украине официально подтверждены 1 200 883 случая коронавирусной инфекции. Из них 3776 – обнаружено за прошедшие сутки, госпитализировали – 2430 зараженных.