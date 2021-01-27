В Украине за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек с COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
11,8 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине официально подтверждены 1 200 883 случая коронавирусной инфекции. Из них 3776 – обнаружено за прошедшие сутки, госпитализировали – 2430 зараженных.

От COVID-19 в стране умерли уже 22 202 человека (+145 за сутки), а980 085 пациентов (+14 250 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Проведено тестирований за сутки – 47 120 (в частности методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • город Киев – 437 случаев;

  • Винницкая область – 158 случаев;

  • Волынская область – 76 случаев;

  • Днепропетровская область – 188 случаев;

  • Донецкая область – 143 случая;

  • Житомирская область – 107 случаев;

  • Закарпатская область – 86 случаев;

  • Запорожская область – 204 случая;

  • Ивано-Франковская область – 167 случаев;

  • Киевская область – 276 случаев;

  • Кировоградская область – 48 случаев;

  • Луганская область – 49 случаев;

  • Львовская область – 221 случай;

  • Николаевская область – 174 случая;

  • Одесская область – 185 случаев;

  • Полтавская область – 116 случаев;

  • Ровенская область – 164 случая;

  • Сумская область – 85 случаев;

  • Тернопольская область – 96 случаев;

  • Харьковская область – 238 случаев;

  • Херсонская область – 64 случая;

  • Хмельницкая область – 169 случаев;

  • Черкасская область – 126 случаев;

  • Черновицкая область – 169 случаев;

  • Черниговская область – 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки в Украине заразились 3 776 человек.
Скриншот.
Брифинг министра здравоохранения Максима Степанова:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.

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