В Украине за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек с COVID-19

По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине официально подтверждены 1 200 883 случая коронавирусной инфекции. Из них 3776 – обнаружено за прошедшие сутки, госпитализировали – 2430 зараженных.

От COVID-19 в стране умерли уже 22 202 человека (+145 за сутки), а980 085 пациентов (+14 250 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Проведено тестирований за сутки – 47 120 (в частности методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).

город Киев – 437 случаев;

Винницкая область – 158 случаев;

Волынская область – 76 случаев;

Днепропетровская область – 188 случаев;

Донецкая область – 143 случая;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 86 случаев;

Запорожская область – 204 случая;

Ивано-Франковская область – 167 случаев;

Киевская область – 276 случаев;

Кировоградская область – 48 случаев;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Николаевская область – 174 случая;

Одесская область – 185 случаев;

Полтавская область – 116 случаев;

Ровенская область – 164 случая;

Сумская область – 85 случаев;

Тернопольская область – 96 случаев;

Харьковская область – 238 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 169 случаев;

Черкасская область – 126 случаев;

Черновицкая область – 169 случаев;

Черниговская область – 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.