В Украине за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек с COVID-19
По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине официально подтверждены 1 200 883 случая коронавирусной инфекции. Из них 3776 – обнаружено за прошедшие сутки, госпитализировали – 2430 зараженных.
От COVID-19 в стране умерли уже 22 202 человека (+145 за сутки), а980 085 пациентов (+14 250 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Проведено тестирований за сутки – 47 120 (в частности методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).Количество заболеваний в регионах в сутки:
город Киев – 437 случаев;
Винницкая область – 158 случаев;
Волынская область – 76 случаев;
Днепропетровская область – 188 случаев;
Донецкая область – 143 случая;
Житомирская область – 107 случаев;
Закарпатская область – 86 случаев;
Запорожская область – 204 случая;
Ивано-Франковская область – 167 случаев;
Киевская область – 276 случаев;
Кировоградская область – 48 случаев;
Луганская область – 49 случаев;
Львовская область – 221 случай;
Николаевская область – 174 случая;
Одесская область – 185 случаев;
Полтавская область – 116 случаев;
Ровенская область – 164 случая;
Сумская область – 85 случаев;
Тернопольская область – 96 случаев;
Харьковская область – 238 случаев;
Херсонская область – 64 случая;
Хмельницкая область – 169 случаев;
Черкасская область – 126 случаев;
Черновицкая область – 169 случаев;
Черниговская область – 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.