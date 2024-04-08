9 оленей в микроавтобусе: стало известно о состоянии животных, нелегально перевозимых в Киеве. Фото

Олени, которых спасли от торговцев живым товаром, прошли реанимационную стадию в Киевском зоопарке, и в настоящее время специалисты начали их лечить. В столице в ночь с 3 на 4 апреля девять животных обнаружили в багажнике грузового микроавтобуса в очень плохом состоянии – одно из них, к сожалению, умерло.

После первоначального восстановления дальнейшую реабилитацию они будут проходить в заповеднике. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Киевзоо.

"Группа пятнистых оленей, спасшихся на прошлой неделе от торговцев живым товаром, прошла реанимационную стадию в Киевзоо и перешла к лечебно-реабилитационному этапу. Пока животные оселись в большом природном вольере на копытном ряду Киевзоо. Кроме открытой территории с кустарниками и деревьями и доброжелательными соседями – оленями благородными, здесь для них обустроены навесы и специальные тайники для уединения и релакса", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в КГГА, первое время животные, которые получили физические и психологические травмы, полностью отказывались от еды и даже воды. Усилиями зоологов и ветеринаров к оленям вернулся аппетит. Их рацион состоит из сена и веточного корма в прикуске с яблоками и морковью. В день каждый олень съедает до 10 кг таких кормов и выпивает 5-6 л свежей воды.

"В Киевзоо подчеркивают, что специалисты делают все необходимое для спасения беднягам, которых обидели торговцы живым товаром. Это долгий и сложный процесс, продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких лет", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Дарницком районе Киева полицейские остановили грузовой микроавтобус, в котором обнаружили сразу девять оленей. Животные были в плохом состоянии, к сожалению, одно из них скончалось. Было установлено, что 22-летний водитель машины без разрешительных документов перевозил их из Сумщины в Ровенскую область. Что дальше он планировал делать с животными, выяснит следствие. По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, избивавшего беспризорного кота об асфальт. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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