Одно животное умерло: в Киеве остановили микроавтобус, в котором перевозили 9 оленей. Фото и подробности

В Дарницком районе Киева правоохранители остановили грузовой микроавтобус, в котором обнаружили сразу девять оленей. Животные были в плохом состоянии, к сожалению, одно из них умерло.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. В настоящее время ими занимаются ветеринары и зоозащитники.

"В Киеве на Бориспольском шоссе остановили грузовой микроавтобус, в котором обнаружили сразу 9 оленей. Животные были в плохом состоянии, один из оленей к моменту остановки уже был без признаков жизни", – рассказал наш собеседник.

Позже глава Дарницкой РГА Николай Калашник сообщил, что животных перевезли в Киевский зоопарк, для их реабилитации и восстановления и погибшего млекопитающего с целью установления причины смерти.

"Следовательно-оперативной группой ведется досудебное расследование и уверен, что виновные, как заказчики, так и исполнители, будут наказаны. Пока животные в безопасности, им ничего не угрожает. В дальнейшем этих красавцев планируется передать в заповедник", – уточнил Калашник.

Напомним, в Киеве женщина во время осмотра своего авто нашла под капотом змею. Чтобы вытащить пресмыкающегося на место вызвали зооспасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в парке Муромец заметили сразу несколько змей. Они проснулись после зимней спячки и начали собираться в гнездо для размножения.

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