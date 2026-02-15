Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы из-за российских обстрелов

В течение последних двух месяцев Киев находится на грани катастрофы из-за интенсивных российских обстрелов. Непрерывные атаки по критической инфраструктуре привели к масштабным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением.

Об этом в интервью Financial Times рассказал столичный городской голова Виталий Кличко. По его словам, российские атаки фактически подвели город к критической черте, а нынешняя ситуация создает серьезные вызовы для выживания страны.

По словам мэра, 3,5 миллиона жителей Киева переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения России. Температура в городе иногда достигала ниже 20 градусов мороза, а улицы покрыл толстый слой льда и снега.

Вместе с тем российские оккупанты усилили давление на город, атакуя столицу сотнями ракет и БПЛА. Такие удары вызвали масштабные отключения электроэнергии, отопления и водоснабжения.

"Если вы хотите кого-то убить, вы стреляете в сердце", – прокомментировал городской голова атаки на столицу.

Обстрелы были направлены, в частности, по трем крупным электростанциям, от которых зависит централизованное теплоснабжение Киева, а также по другим энергетическим объектам на территории Украины.

Напомним, 15 февраля городской голова Киева сообщил, что за последние сутки в Киеве возобновили подачу тепла еще в 1100 многоэтажек. В общем тепло вернули уже в 1500 домов, которые остались без отопления в результате российского обстрела 12 февраля.

Также OBOZ.UA сообщал, жилому массиву Троещина в Киеве восстановили теплоснабжение. Впрочем, в части домов батареи все еще могут оставаться холодными из-за локальных аварий.

