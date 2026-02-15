Какова ситуация с отоплением в Киеве: Кличко рассказал о результатах восстановления

За последние сутки в Киеве возобновили подачу тепла еще в 1100 многоэтажек. В общем тепло вернули уже в 1500 домов, которые остались без отопления в результате российского обстрела 12 февраля.

Видео дня

По словам киевского городского головы Виталия Кличко, по состоянию на 15 февраля без теплоснабжения после атаки оставались 2600 многоэтажек. За последние сутки коммунальные службы смогли подключить более тысячи домов.

"Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя в другие многоэтажки", – отметил он.

Ситуация с отоплением в столице

Напомним, накануне коммунальщики вернули тепло в 400 домов, которые остались без отопления после очередной террористической атаки РФ.

Ранее в Минэнерго сообщали, что жилому массиву Троещина в Киеве восстановили теплоснабжение. Впрочем, в части домов батареи все еще могут оставаться холодными из-за локальных аварий.

Вместе с тем, по состоянию на 13 февраля, на Дарницкой ТЭЦ продолжаются восстановительные работы. Речь идет о расчистке территории, проверка конструкций, ремонт ключевых узлов, закупка материалов и привлечение подрядчиков.

Последние недели стали одними из самых тяжелых для станции. После масштабной атаки она получила значительные повреждения, часть объектов фактически разрушена. Поэтому сроки восстановления и возобновления отопления для жителей левого берега пока неизвестны.

За четыре года полномасштабной войны ТЭЦ пережила почти 20 ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал запуск киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они серьезно пострадали от российских обстрелов раньше, чем ТЭЦ-4. Теперь плюсовая температура существенно ускорила восстановительные работы.

Также добавим, в Киев поступила первая партия гуманитарной помощи от Словакии. Столица Украины получила генераторы различной мощности и зарядные станции.

