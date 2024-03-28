Кличко встретился в Киеве с мэром Парижа Идальго: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с госпожой-мэр Парижа Анн Идальго, которая уже в четвертый раз посещает столицу Украины во время полномасштабной войны. Первый визит состоялся в апреле 2022 года, когда между городами было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве.

Подробности встречи Кличко рассказал в своих соцсетях.

Глава столицы Украины напомнил, что в марте городской совет Парижа единогласно поддержал предоставление Киеву статуса почетного гражданства. В 2023 году в День независимости Украины в центре Парижа также открыли Киевский сквер – как символ поддержки борьбы украинцев за свободу и европейские ценности.

"Заверила мэр Парижа и свою непоколебимую позицию по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх, которые состоятся летом в Париже. Вручил Анн Идальго знак отличия Киевского городского головы – нагрудный знак "При содействии обороне Киева", – отметил Кличко.

С начала полномасштабной войны мэрия Парижа направляла гуманитарную помощь, а также генераторы, другое оборудование, крайне необходимое. Госпожа Идальго пригласила Кличко на саммит мэров европейских городов, который состоится в Париже в мае 2024 года.