Кличко встретился с мэром немецкого города Кельн
Городской голова Киева Виталий Кличко встретился с мэром немецкого города Кельн Торстеном Бурместером. Они обсудили ситуацию в Украине и восстановление столицы.
Об этом Кличко сообщил в соцсетях.
"Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Наших партнеров, в частности, интересует опыт в вопросах подготовки к возможным угрозам, организации территориальной обороны, создания системы гражданской защиты, работы системы оповещения. Рассказал коллеге, как это делал и продолжает делать Киев", – написал Виталий Кличко.
Мэры обоих городов также договорились о более тесном сотрудничестве Киева и Кельна. Немецкий город готов присоединиться к восстановлению украинской столицы.
"Договорились о более эффективном сотрудничестве наших городов, в частности экономическом, Кельн готов присоединиться к участию в совместных проектах по восстановлению Киева. А также к сотрудничеству и обмену опытом муниципальных служб", — сообщил Виталий Кличко.