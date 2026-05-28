Городской голова Киева Виталий Кличко встретился с мэром немецкого города Кельн Торстеном Бурместером. Они обсудили ситуацию в Украине и восстановление столицы.

Видео дня

Об этом Кличко сообщил в соцсетях.

"Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Наших партнеров, в частности, интересует опыт в вопросах подготовки к возможным угрозам, организации территориальной обороны, создания системы гражданской защиты, работы системы оповещения. Рассказал коллеге, как это делал и продолжает делать Киев", – написал Виталий Кличко.

Мэры обоих городов также договорились о более тесном сотрудничестве Киева и Кельна. Немецкий город готов присоединиться к восстановлению украинской столицы.

"Договорились о более эффективном сотрудничестве наших городов, в частности экономическом, Кельн готов присоединиться к участию в совместных проектах по восстановлению Киева. А также к сотрудничеству и обмену опытом муниципальных служб", — сообщил Виталий Кличко.