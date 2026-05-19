Кличко встретился с делегацией Японского агентства международного сотрудничества JICA

Мэр Киева Виталий Кличко 19 мая встретился с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA) во главе со старшим вице-президентом Юко Мицуи. Правительство Японии и JICA продолжают поддерживать Украину и Киев получает необходимое оборудование от JICA.

Об этом Кличко рассказал в соцсетях. Он поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества за системную поддержку и помощь Киеву и Украине.

"Правительство Японии и JICA продолжают поддерживать Украину и Киев в это драматическое для нашего государства время. Помощь партнеров имеет большое значение, ведь направлена на усиление устойчивости критической и социальной инфраструктуры города в условиях войны", – отметил городской голова столицы.

Делегация JICA вместе с представителями мэрии побывала на двух артезианских помповых станциях Киева, где устанавливают системы очистки воды с возможностью бесперебойной работы. Как отметил Кличко, новое оборудование Киев и ЧАО "АК "Киевводоканал" получили от компании JICA в рамках "Программы экстренного восстановления" - проекта международной технической помощи.

"Эти современные системы устанавливают на объектах, от которых зависит надежное и бесперебойное водоснабжение для 60 000 киевлян. Модернизация помповых станций не только повышает эффективность работы двух артезианских станций, но и предусматривает возможность автономной работы, что важно в контексте плана энергоустойчивости столицы", – отметил мэр Киева.

Кличко рассказал, что Киев не впервые получает необходимое оборудование от JICA.

"В частности, благодаря нашему сотрудничеству, в мае 2025 года КО "Киевзеленстрой" поступили 11 современных мини-экскаваторов и 2 больших. Эта техника, в частности, помогает ликвидировать последствия вражеских обстрелов. В июле прошлого года 11 учреждений социальной сферы города получили современное реабилитационное оборудование. В ближайшее время запланирована передача 1000 ноутбуков для учреждений общего среднего образования Киева в сотрудничестве между JICA и городом-побратимом Киото", – сообщил городской голова столицы.

Кличко отметил, что Киев заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с JICA.

"Поблагодарил наших партнеров за системную поддержку и помощь Киеву и Украине", – написал Виталий Кличко.