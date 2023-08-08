Кличко провел разговор с генсекретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори
Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко провел онлайн встречу с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори.
Об этом Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале.
"Пообщался онлайн с Генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори. Говорили, в частности, о дальнейшей поддержке Украины – и в ее борьбе против российского агрессора, и в осуществлении необходимых реформ и в послевоенном восстановлении нашего государства", – отметил глава АГУ .
По словам мэра Киева, они вместе с Матье Мори также определили следующие шаги по сотрудничеству Ассоциации городов Украины с Конгрессом местных и региональных властей СЕ для развития и усиления местного самоуправления в Украине.
"Я поблагодарил господина Мори за системную поддержку Советом Европы демократических преобразований в Украине, в том числе реформы по децентрализации", – написал Виталий Кличко.