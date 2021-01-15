Кличко потребовал от правительства восстановить обучение младших классов в школах

Власти Киева обратилась к правительству с требованием восстановить обучения младших классов в школах, ученики которых сейчас вынуждены участвовать в уроках дистанционно.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время онлайн-брифинга в пятницу, 15 января. По его словам, сейчас власть ожидает оперативное решение правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Напомню, я обратился к правительству и мы ожидаем его решения о возобновлении обучения в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Это улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям работать. Я убежден, что такое решение надо принимать безотлагательно", – подчеркнул мэр.

Также он напомнил, что школы Киева продолжают дистанционное обучение.

"Столичные педагоги проводят онлайн уроки для учащихся. Также продолжает трансляцию программа "Открытый урок" телеканала "Киев". К урокам можно приобщиться как в прямом эфире, так и пересмотреть на YouTube и на странице телеканала в сети Facebook", – сказал мэр столицы.

Детские же садики города работают при локдауне в обычном режиме.

На сегодня в Киеве на карантин не закрыт ни один из садов. Временно закрыты 49 групп в 45 детских садах. Наполненность детей в садиках – почти 50 процентов.