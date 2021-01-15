Кличко зажадав від уряду відновити навчання молодших класів у школах

Влада Києва звернулася до уряду з вимогою відновити навчання молодших класів у школах, учні яких нині вимушені брати участь в уроках дистанційно.

Про це мер столиці Віталій Кличко розповів під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 15 січня. За його словами, наразі влада очікує на оперативне рішення уряду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Нагадаю, я звернувся до уряду і ми очікуємо на його рішення щодо відновлення навчання у молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Це поліпшить і процес навчання учнів молодших класів, і дозволить їхнім батькам працювати. Я переконаний, що таке рішення треба ухвалювати невідкладно", – підкреслив мер.

Також він нагадав, що школи Києва продовжують дистанційне навчання.

"Столичні педагоги проводять онлайн уроки для учнів. Також продовжує трансляцію програма "Відкритий урок" телеканалу "Київ". До уроків можна долучитися як у прямому ефірі, так і передивитися на YouTube та на сторінці телеканалу в мережі Facebook", – сказав мер столиці.

Дитячі ж садочки міста працюють під час локдауну в звичному режимі.

На сьогодні в Києві на карантин не закритий жоден із садків. Тимчасово закриті 49 груп у 45 дитсадках. Наповненість дітей у садочках – майже 50 відсотків.