Кличко показал фото с братом и взрослыми сыновьями и рассказал, как праздновал 50-летие

Мэр Киева Виталий Кличко, которому 19 июля исполнилось 50 лет, рассказал, что отпраздновал юбилей в кругу семьи. Политик поблагодарил украинцев за искренние поздравления и заявил, что он – счастливый человек.

На своей странице в Facebook киевский городской глава обнародовал фото с младшим братом – выдающимся украинским боксером Владимиром Кличко, а также сыновьями – Максимом и Егором-Даниэлем.

Политик подчеркнул, что сил и вдохновения ему "хватит на воплощение еще многих планов".

"Друзья! Спасибо всем за то количество поздравлений и теплых слов, которые я получил! Могу сказать, что в свои 50 я – счастливый человек. А сил и вдохновения хватит на воплощение еще многих планов! Отметил юбилей с родными и близкими. Все шлют вам наилучшие пожелания!" – написал глава столицы.

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В комментариях пользователи сети поздравляли мэра и отмечали, что семья Кличко "настоящие козаки".

"Хорошие ребята. Прославили Украину силой на весь мир. Спасибо и гордимся именно такими. Сыновья счастливы, есть с кого брать хороший пример", "Настоящие козаки! Удачи вам всем, а нашему мэру особенно", "Спасибо Виталию за Украину!", "Кличко – это украинский бренд! Поздравляем", "Наш любимый мэр", "Сыновья, вижу, берут верх! Искренние поздравления!", "С Днем рождения, чемпион. Спасибо за победы в пользу украинцев и киевлян", – писали в сети .

Ранее легендарный боксер и мэр Киева заявил, что 50 лет – это "только экватор" и заверил, что не опускает рук, ничего не боится и продолжает работать над собой. Он также запустил необычный челлендж "Подтянись столько, сколько тебе лет!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) трогательно поздравил Кличко-старшего с днем рождения.