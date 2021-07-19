Виталий Кличко запустил необычный спортивный челлендж в свой 50-й день рождения. Видео
Мэр Киева Виталий Кличко, которому 19 июля исполнилось 50 лет, запустил необычный челлендж "Подтянись столько, сколько тебе лет!". Легендарный боксер показал, как он выполняет это непростое задание на своей странице в Instagram.
В ролике, который появился в социальной сети, столичный градоначальник рассказал, что в честь дня рождения он также проехал 50 км на велосипеде, поднялся на гору Казбек, высота которой превышает 5 тысяч метров (5054 м) и прыгнул с парашютом с высоты 5000 метров. Кличко-старший предложил выполнить челлендж всем желающим.
"Друзья! Мне сегодня 50. И я могу, в частности, подтянуться на перекладине 50 раз. А вы сможете подтянуться столько, сколько вам лет? Нет ничего невозможного! Предлагаю челлендж!" – написал мэр Киева.
Напомним, что Кличко-старший одержал 45 побед в 47 поединках на профессиональном ринге, 41 из них закончив нокаутом. В своем последнем бою, который прошел в сентябре 2012 года на "Олимпийском стадионе" в Москве, Виталий защитил чемпионский пояс WBC, побив немца Мануэля Чарра.
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) трогательно поздравил Кличко-старшего с днем рождения.