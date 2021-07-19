WBC трогательно поздравила Виталия Кличко с днем рождения

Всемирная боксерская организация WBC трогательно поздравила мэра украинской столицы с боксерским прошлым Виталия Кличко с днем рождения. 19 июля он отмечает свое 50-летие.

Так, на официальной Instagram-странице wbcboxing появилось видео, в котором члены организации засыпали главу Киева теплыми поздравлениями. Они пели "С днем рождения!", желали Кличко всего наилучшего, а также показали выдающиеся моменты его спортивной карьеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Виталий, чемпион, друг, поздравляю с днем рождения! Ты – лучший и живешь в наших сердцах! Наслаждайся своей семьей, а я желаю тебе еще 50 лет! Спасибо, чемпион! С днем рождения!" – подчеркнул президент WBC Маурисио Сулейман.

Видео дня

Со своей стороны вице-президент WBC Мауро Бетти также пожелал чемпиону всего наилучшего.

"Мы любим тебя! С днем рождения!" – отметил он.

Хоусин Хоуичи, президент Африканского союза бокса и вице-президент WBC, пожелал Кличко наслаждаться своим праздником, своей семьей, назвал его лучшим чемпионом WBC и отметил, что гордится его карьерой.

В конце видео к поздравлениям присоединился и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон. Он пожелал "своему другу Виталию Кличко" всего наилучшего.

Глава Киева был растроган таким видеоприветствием, выразив благодарность в комментариях.

"Вы коснулись моего сердца! Спасибо, друзья, за все ваши теплые пожелания!" – написал Кличко.