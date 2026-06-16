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Кличко отметил, что только объединив усилия и помогая друг другу, украинцы смогут выстоять перед лицом врага

Мария Шевчук
Кияни
2 минуты
2,5 т.
Награды получили специалисты жилищно-коммунального хозяйства, тепло-, водо- и энергоснабжения Бучанской, Горской и Зазимской общин Киевской области.
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Мэр Киева Виталий Кличко вручил в столичной мэрии 15 благодарственных грамот от мэра коммунальщикам общин Киевской агломерации, которые прошлой зимой помогали столице ликвидировать последствия разрушительных вражеских атак на объекты критической инфраструктуры.

О событии мэр сообщил в своих соцсетях.

Виталий Кличко вручил в столичной мэрии 15 благодарностей от мэра коммунальщикам общин Киевской агломерации
Виталий Кличко вручил в столичной мэрии 15 благодарностей от мэра коммунальщикам общин Киевской агломерации

"Награды получили специалисты жилищно-коммунального хозяйства, тепло-, водо- и энергоснабжения Бучанской, Горской и Зазимской общин Киевской области. Поблагодарил каждого за профессионализм, ответственность и помощь", – отметил Кличко.

Виталий Кличко вручил в столичной мэрии 15 благодарностей от городского головы коммунальщикам общин Киевской агломерации

Напомню, что в марте во Львовском горсовете он лично вручил благодарности тепловикам, энергетикам, работникам Львовского водоканала. А в Дубно – слесарям по ремонту оборудования котельных, электрогазосварщикам, мастерам КП "Дубнокоммунэнергия", машинистам насосных установок водоканала.

Виталий Кличко вручил в столичной мэрии 15 благодарностей от городского головы коммунальщикам общин Киевской агломерации

"Столица благодарна всем городам и специалистам, которые помогали киевлянам зимой. Когда враг уничтожал критическую инфраструктуру Киева, чтобы в морозы оставить жителей города в холоде и темноте, чтобы сломить жизнедеятельность столицы", – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко вручил в столичной мэрии 15 благодарностей городского головы коммунальщикам общин Киевской агломерации

Кличко отметил, что только объединив усилия и помогая друг другу, украинцы смогут выстоять перед лицом врага.

УкраинаКиевкоммунальные службызимаВиталий Кличко
Редакционная политика