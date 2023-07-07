Кличко обратился в Шмыгаль по утверждению критериев и требований к модульным хранилищам

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о возможности внесения в фонд защитных сооружений гражданской защиты быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты модульного типа (далее – ИССОЦЗ).

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Об этом сообщили в пресс-службе главы столицы.

"Такие сооружения модульного типа можно оперативно устанавливать на местности для защиты населения от обломков ракет и баражирующих боеприпасов. Соответствующее письмо сегодня подписано и направлено главе правительства. В Киеве проводят комплекс мер расширения фонда защитных сооружений, в частности наращивается количество простейших укрытий за счет подземного пространства, осуществляется капремонт и дооснащение существующих укрытий", – говорится в обращении.

По словам мэра столицы, в Киеве на сегодняшний день есть потребность в изготовлении ШСЗСЦЗ модульного типа, которые можно было бы оперативно установить на местности и обеспечат снижение риска комбинированного поражения населения от обломков ракет и баражирующих боеприпасов.

В связи с этим городские власти Киева просят предоставить разъяснения и критерии и требования к защитным сооружениям модульного типа, защищающим от обломков ракет, а также условия их взятия на учет в фонд защитных сооружений гражданской защиты.

"Столица планирует закупить и установить более 200 таких сооружений. В первую очередь – в спальных районах города", – отметил Виталий Кличко.