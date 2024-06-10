Кличко о выборах в Европарламент: уверен, что ЕНП продолжит помогать Украине в борьбе против агрессии РФ

Мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко поздравил коллег из ЕНП с убедительной победой на выборах в Европейский парламент.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"Самые искренние поздравления от меня и от партии "УДАР" друзьям и коллегам из ЕНП по случаю их убедительной победы на выборах в Европейский парламент. Мы убеждены, что ЕНП продолжит играть ведущую роль в реализации европейского проекта, продвижении демократических ценностей. И в помощи ЕС Украине в борьбе против российской агрессии. Желаем ЕНП новых успехов во благо Европы и всех ее граждан" – написал Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA:

На выборах в Европейский парламент, завершившихся 9 июня, побеждает проукраинская Европейская народная партия (ЕНП) . Она получает около 191 из 720 мест в новом созыве ЕП.