Кличко анонсировал возобновление теплоснабжения в более 3 тысяч домов Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в ночь с 21 на 22 января начнут подачу тепла в дома, которые уже дважды оставались без отопления. Это произошло 9-го и 20-го января из-за российских обстрелов и повреждения инфраструктуры.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что таких домов на данный момент 3260.

По словам мэра, для того, чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток.

Водоснабжение уже восстановили всем потребителям в столице.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение", – отметил Кличко.

Ситуация с теплом и водой в Киеве

В Киеве вечером 20 января возобновили водоснабжение, которое было прекращено в результате последней серии российских атак на столицу Украины. В то же время на тот момент еще четыре тысячи домов киевлян оставались без отопления.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль отмечал, что уже начинался запуск котельных.

По состоянию на утро 21 января коммунальщики восстановили в полном объеме водоснабжение в городе после российской атаки, которая состоялась накануне. Сейчас водопроводные объекты города работают в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Тем временем работы по ремонту поврежденной критической инфраструктуры продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжались работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки 9 января. По состоянию на середину января коммунальные службы еще подключали к теплу 32 многоэтажки, большинство из которых расположены в Голосеевском районе столицы.

