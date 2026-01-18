Преимущественно в Голосеевском районе: Кличко сказал, сколько домов в Киеве осталось подключить к теплу. Видео

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки 9 января. По состоянию на середину января коммунальные службы еще подключают к теплу 32 многоэтажки, большинство из которых расположены в Голосеевском районе столицы.

О ходе восстановительных работ сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, коммунальщики продолжают работать в сложных условиях морозов и экстренных отключений электроэнергии. Он отметил, что город функционирует в режиме чрезвычайной ситуации и призвал киевлян к выдержке.

Сложные условия работы

Городской голова отметил, что из почти 6 тысяч домов, пострадавших в результате атаки, пока остаются объекты с наиболее сложными повреждениями. Именно там ремонтные работы требуют больше времени и ресурсов. По его словам, в отдельных домах также фиксируют аварии, не связанные непосредственно с ударом, но вызванные изношенностью сетей.

Кличко подчеркнул, что ситуация в столице остается непростой. Морозы усиливают нагрузку на инфраструктуру, а аварийные отключения света усложняют работу тепловиков. Но, как он отметил, специалисты работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла.

В Киеве параллельно продолжается восстановление теплоснабжения в 143 домах. Более 100 из них – это многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии из-за низких температур и изношенной инфраструктуры. Еще около 30 домов не удается подключить к теплу с 9 января после массированной атаки по столице.

Дополнительные бригады

О ситуации также проинформировал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. По его словам, еще накануне без тепла оставались 46 домов, однако за сутки специалистам удалось отремонтировать 16 многоэтажек. Министр поблагодарил всех, кто присоединился к работам в столице, и отметил поддержку со стороны регионов и общин.

Для ускорения восстановления в городе увеличили количество ремонтных команд. По словам Кулебы, в течение дня на объектах работают дополнительные 18 бригад. Десять из них предоставила Укрзализныця, еще по четыре команды прибыли из Фастова и Обухова.

Он уточнил, что уже на следующий день в Киев должны присоединиться еще 20 бригад от Укрзализныци, а также специалисты из Ривненской области. Министр подчеркнул, что ремонтники работают непосредственно на местах круглосуточно, и призвал другие области также присоединяться к поддержке столицы.

Координация служб

В Киеве и области провели очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Во время совещания обсудили координацию действий всех служб и темпы восстановления критической инфраструктуры в условиях морозов и повреждений после обстрелов.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля. В сообщении отметили, что именно слаженная работа и скорость принятия решений являются ключевыми для стабилизации ситуации в столице и регионе.

По информации Минэнерго, из-за низких температур и изношенности сетей в Киеве постоянно фиксируют локальные аварии. Ремонтные бригады работают над восстановлением теплоснабжения в 143 домах, и главная задача – максимально ускорить эти работы.

Для помощи городу уже привлекли дополнительные силы. К ремонтам присоединились бригады Укрзализныци и специалисты из других регионов. В частности, на объектах работают 10 команд от УЗ и еще восемь бригад из Киевской области. Также сообщается о прибытии специалистов из Ровно.

Параллельно продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Сейчас в столице работают 60 электробригад, из которых 12 прибыли из других областей. Морозы создают дополнительную нагрузку на систему, однако работы не останавливают.

Системные решения

В Минэнерго сообщили, что параллельно с аварийными ремонтами в Киеве внедряют технические и организационные решения для усиления энергосистемы. В частности, в столицу доставляют дополнительные генераторы из резервного хаба министерства, чтобы поддержать критическую инфраструктуру в случае отключений.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас готовят к вводу в работу дополнительные мощности. Совместно с Министерством развития общин и территорий проводят верификацию всех когенерационных установок. Это должно ускорить их подключение в условиях чрезвычайной ситуации. Также упрощают бюрократические процедуры, чтобы сократить время между решением и фактическим запуском оборудования.

Министр отметил, что энергетики и коммунальные службы работают непрерывно, часто круглосуточно. По его словам, главная задача сейчас – как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома киевлян, несмотря на сложные погодные условия и поврежденную инфраструктуру.

Он подчеркнул, что ситуация остается напряженной, но управляемой. Дополнительные ресурсы постепенно привлекают, а все службы координируют свои действия на уровне города и государства.

Что предшествовало

В воскресенье, 18 января, стало известно о том, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не смогут работать на полную мощность как минимум до конца отопительного сезона, но сценарий тотального коллапса или эвакуации столицы крайне маловероятен. Устойчивость энергосистемы будет зависеть от скорости ремонтов, международной помощи и развития распределенной генерации на фоне продолжающихся российских атак.

Ранее стало известно о том, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.

Напомним, что по нескольким причинам украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

Кроме того, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

