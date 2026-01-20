В Киеве после ночной атаки 4 тыс. домов остаются без отопления: Шмыгаль сказал, когда начнут давать тепло

В Киеве вечером 20 января возобновили водоснабжение, которое было прекращено в результате последней серии российских атак на столицу Украины. На данный момент "еще четыре тысячи домов киевлян остаются без отопления", однако есть намерение уже утром 21 января вновь подавать теплоноситель жителям столицы.

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр энергетики страны Денис Шмыгаль. Он добавил, что в Киеве были "существенно усилены ремонтные возможности".

Вода и тепло

Относительно водоснабжения, чиновник отметил, что "система набирает необходимые параметры", поэтому "еще есть районы с пониженным давлением".

Что касается теплоснабжения, то по словам Шмыгаля, уже начинается запуск котельных.

"После ночной атаки в столице четыре тысячи домов остаются без тепла в домах. Продолжаются работы по его восстановлению. Есть четкий план. Прошлись по нему подробно. Пусковые операции будут продолжаться всю ночь. Поздно вечером 20 января начался прогрев котлов – чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян", – отметил министр.

Ремонтные работы и энергетика

Ссылаясь на данные Минразвития, Денис Шмыгаль сообщил, что "в столице существенно усилены ремонтные возможности". Так, в Киеве уже работают 68 ремонтных бригад, из которых 43 – от "Укрзализныци" и 25 – из других областей.

"Относительно энергетики – ситуация остается сложной. Впрочем, ликвидация последствий атаки продолжается. Ремонтные бригады энергетиков работают непрерывно. Параллельно будет пересмотрена работа объектов критической инфраструктуры. Анализируем, какое количество электроэнергии можно дополнительно высвободить, чтобы направить ее бытовым потребителям. Поручил провести дополнительный анализ и перевести на генераторы все объекты, которые возможно, чтобы высвободить электроэнергию для людей", – отметил чиновник.

Шмыгаль добавил, что Киев уже получил 49 генераторов из 55 запланированных, которые ранее были выделены из резервного хаба Минэнерго, а "остальные ожидаем в кратчайшие сроки".

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. Также в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

Также известно, что из-за очередной российской атаки без тепла осталось более 5,6 тысячи многоэтажек. Кроме того, левый берег города в результате обстрела пока без водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский еще два дня назад заявил, что система противовоздушной обороны нуждается в усилении и структурных изменениях. По его словам, после детального анализа действий России и эффективности украинской ПВО будут приняты необходимые решения, в том числе и кадровые.

20 января президент Украины повторил вышеупомянутое обещание – именно из-за последствий последнего удара по Киеву.

